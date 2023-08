Catania, consiglio: centrodestra pigliatutto, progressisti spaccati

Scontro aperto tra M5s e Pd

CATANIA – È un centrodestra pigliatutto quello che ha raccolto tutte le cariche disponibili durante la prima adunanza del consiglio comunale catanese. Come previsto, alla presidenza è stato eletto l’autonomista Sebastiano Anastasi, che ha preso addirittura due voti in più rispetto ai numeri della maggioranza. Il vicepresidente vicario è il forzista Riccardo Pellegrino, nome garantito dal coordinatore azzurro Marco Falcone, che ha presidiato l’aula di Palazzo degli elefanti durante le tre operazioni di voto. La seconda vicepresidenza è andata alla nuova Democrazia cristiana di Salvatore Cuffaro, con l’elezione di Salvo Giuffrida.

Psicodramma dem

Resta a bocca asciutta l’opposizione, anche perché non riesce a individuare un nome da far votare anche al centrodestra, dando seguito a quel “garbo istituzionale” da tanti invocato nelle fasi antecedenti lo scrutinio. La ricostruzione di quanto è accaduto è tra i tanti non-detto di una giornata parecchio accaldata. Se i due consiglieri del Movimento cinque stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, erano disposti a sostenere quest’ultima in nome di quella varietà di genere che pare essere la cifra di questa stagione amministrativa, in zona Pd si è vissuto lo psicodramma.

“La verità è che tutti i consiglieri del Partito democratico volevano fare il presidente” è la battuta maliziosa di chi ha tentato fino all’ultimo di dare uno slancio a una trattativa che fino all’ultimo non ha preso il volo. “Troveremo una soluzione, servono ancora trenta minuti” dice un esponente del Pd tra una pausa e l’altra delle sedute. Mentre nei corridoi, intanto, i capannelli tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione si facevano sempre più intensi. Il risultato, alla fine, è quello che abbiamo esposto più sopra. Impossibile, tuttavia, individuare quali consiglieri dell’opposizione abbiano votato per Anastasi. “Il voto è segreto”, ribadisce un esponente dem.

M5s all’attacco

In serata, arriva la nota del Movimento cinque stelle che incendia ancor di più la questione. “Il rifiuto del Pd – scrivono – di discutere e confrontarsi per scegliere ed esprimere insieme un nome di sintesi, a causa, pare, delle loro spaccature interne, ci ha precluso ogni possibilità di ricoprire ruoli di garanzia”.

“La responsabilità – insistono – è da attribuire al Pd e in primis al segretario regionale Anthony Barbagallo che è riuscito, come accaduto in passato durante i tavoli progressisti, a impedire un reale confronto”, il sassolino nella scarpa riguarda la vicenda che vide Emiliano Abramo candidato sindaco per neanche 24 ore.

“Rattrista che anche il capogruppo del Pd Maurizio Caserta, espressione comune della coalizione progressista, si sia prestato a questo gioco fallimentare. Riteniamo – aggiungono – sia necessaria una maggiore serietà nell’affrontare un percorso comune, evitando ingerenze di capi e capetti”.

Esultano gli autonomisti

Insomma, il centrodestra incassa tutto il possibile anche per le incertezze del fronte progressista. Un incrocio di circostanze che permette alla maggioranza che sostiene Enrico Trantino di schivare anche le imboscate interne. Esultano gli autonomisti. “Un grande successo per il Mpa che dà un ulteriore impulso affinché i temi e le politiche autonomiste possano portare una spinta decisiva al rilancio della città”, scrivono in una nota.

Fuori dal consiglio comunale, arrivano gli auguri di buon lavoro dal sindacato Ugl, che apre alla collaborazione con le istituzioni cittadine. “Quella appena iniziata – scrivono – non può che essere un’intensa stagione di riforme, a cominciare da quella delle partecipate, per proseguire con quella dei rifiuti, del decentramento e dell’innovazione”.