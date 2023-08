I dem replicano ai 5s: “Non diano lezioni di politica a noi”

Volano stracci tra i banchi della minoranza. L'intervento dell'ex candidato sindaco Caserta, oggi consigliere

CATANIA – “Ritengo che nessuno in questo consiglio comunale sia nelle condizioni di dettare condizioni o addirittura dare lezioni di politica e di democrazia al Partito Democratico ed a me. Neanche il Movimento Cinque Stelle”. La replica dem all’uscita rovente dei pentastellati arriva a stretto giro di posta dall’ex candidato sindaco Maurizio Caserta, oggi consigliere comunale.

“Più utile, semmai – prosegue Caserta – sarebbe stato notare e fare notare a mezzo stampa quali sono i profili che accomunano i vice presidenti eletti a larga maggioranza. Una battaglia seria sui temi e sui contenuti, la costruzione di un fronte unitario di contrasto alla destra, questi devono essere i valori che ci uniscono. Tutto il resto – come i riferimenti evidentemente inappropriati, inconducenti e del tutto inopportuni – non conta. Siamo convinti che anche il M5S concorderà nella sostanza, la strada è lunga e impegnativa. Solo una azione cooordinata e lungimirante può essere all’altezza della serietà dei problemi della città”.

“È una sfida per tutti – conclude -. Soprattuto per chi si è impegnato a rappresentare quella parte della città che non si è riconosciuta nella narrazione edulcorata della città, tanto cara alla destra, e che nelle ultime settimane si è rivelata in tutta la sua falsità”.