Consiglio, Graziano Bonaccorsi nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle

Era già vice capogruppo.

CATANIA. Graziano Bonaccorsi, già vice capogruppo, sarà ufficialmente alla guida del gruppo consiliare del M5s.

“Nel rispetto del principio della rotazione assumerò questo incarico in uno dei periodi piu difficili per la nostra città e più complessi dal punto di vista politico.

Catania è senza guida da tempo, a breve l’attuale (forse dimissionario) presidente della Regione dovrebbe nominare il commissario e la giunta sarà sciolta. Nonostante tutto continueremo a dare il massimo impegno come gruppo e ringrazio i colleghi per la fiducia accordata. Personalmente resterò in prima linea (come ho sempre fatto) per arginare e contrastare le pessime e vergognose scelte della ex giunta Pogliese. Per noi è fondamentale continuare a portare le istanze di tutti i cittadini catanesi dentro Palazzo degli Elefanti” dichiara Bonaccorsi.