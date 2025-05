Catania, controlli in un locale: pesce avariato e sanzioni per 9mila euro

Le verifiche in via Garibaldi

CATANIA – Controlli a Catania: nel corso del fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione di controllo amministrativo in un locale situato in via Garibaldi. L’intervento ha visto la partecipazione di agenti della Questura di Catania, insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.

L’obiettivo primario dell’ispezione era verificare il rispetto delle prescrizioni della licenza e delle autorizzazioni amministrative, nonché accertare la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari offerti, al fine di tutelare la salute dei consumatori.

Durante l’intera durata degli accertamenti, gli agenti hanno predisposto un’efficace cintura di sicurezza per consentire lo svolgimento regolare dei controlli nei diversi ambiti di competenza.

I controlli a Catania

Nel corso dell’ispezione nei locali adibiti a cucina, il personale del Corpo Forestale ha rinvenuto 40 chili di prodotti ittici conservati in cattivo stato. Al fine di scongiurare qualsiasi rischio per la salute dei potenziali consumatori, gli alimenti sono stati immediatamente sequestrati e distrutti. Per questa grave irregolarità, al titolare dell’esercizio commerciale è stata contestata una sanzione amministrativa di 1500 euro.

Ooccupazione abusiva e carenze documentali

La Polizia Locale ha inoltre rilevato diverse irregolarità di natura amministrativa, elevando complessivamente sanzioni per un ammontare di 7500 euro. Le infrazioni accertate includono l’occupazione di suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione, la mancata esposizione del listino prezzi e altre carenze documentali previste dalla normativa vigente.