Catania, controlli su criminalità diffusa: denunce e arresti

L'operazione della Polizia per il contrasto dell'illegalità

CATANIA – Dodici persone sono state denunciate nei giorni scorsi a Catania, nel quartiere di Librino, dalla polizia di Stato che ha anche accertato nove casi di evasione dagli arresti domiciliari.

Le denunce sono scattate per vari motivi: per lesioni personali aggravate, per furto aggravato, per ricettazione, per falso materiale, per omessa custodia di beni sottoposti a sequestro giudiziario, per mancanza della tabella dei giochi proibiti all’interno di una sala giochi abusiva, per truffa in concorso, una per abusivismo edilizio e per inottemperanza ad un provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza.

Due persone inoltre sono state portate in carcere, dove dovranno scontare le pene comminate loro con sentenze definitive: un 54enne 4 anni e 9 mesi per furto aggravato e ricettazione e un 59enne, invece, 9 anni e 7 mesi per associazione mafiosa, rapina, furto, ricettazione, evasione e violazione degli obblighi impostigli dalla sorveglianza speciale.

Infine un uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che si è barricato nella sua abitazione per impedire una perquisizione. I poliziotti tra l’altro hanno denunciato cinque persone per invasione di edificio pubblico per aver occupato illegalmente cinque garage di proprietà del Comune.