Catania, controlli sulla movida: forze dell’ordine dispiegate sul Centro storico

In campo il gruppo interforze

CATANIA – Controlli sulla movida cittadina in attuazione delle direttive concordate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle forze di polizia.

Nella serata di sabato scorso, le forze di polizia hanno eseguito complessi ed articolati servizi, disposti e regolamentati con ordinanza del Questore di Catania, nel centro cittadino.

I controlli

La zona di intervento è stata, in particolare, divisa in due diverse aree operative, dove si trovano pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché consueti luoghi di ritrovo, corrispondenti l’una all’area compresa tra le vie Antonino di Sangiuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo, l’altra comprendente all’area di piazza Federico di Svevia e vie circostanti.

È stata arrestata una cittadina bulgara, in stato di ebbrezza alcolica, responsabile del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché il rinvenimento di una vettura appena rubata che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario che ne ha denunciato il furto.

In entrambe le zone d’intervento hanno operato equipaggi della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che, coordinati da un funzionario di Pubblica Sicurezza.

Nella zona di piazza Bellini gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso dalle strade che ad essa conducono, di motocicli non autorizzati. Anche il camper della Polizia Stradale è stato collocato nella predetta piazza per i controlli alcol test e per elevare verbali per le violazioni al Codice della Strada mentre altre pattuglie, in composizione interforze, hanno presidiato la zona di Castello Ursino, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti tra i giovani.

Infrazioni al Codice della Strada

Complessivamente, nelle aree interessate dal predetto servizio sono state controllate:

dalla Polizia di Stato 56 persone e 15 veicoli nonché sono stati controllati 5 esercizi pubblici, tra i quali 4 sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico; a cura dei Carabinieri sono state controllate 75 persone e 21 veicoli, eseguite 5 perquisizioni personali e sanzionati 2 parcheggiatori abusivi. Complessivamente sono state contestate e sanzionate 66 violazioni del Codice della Strada.