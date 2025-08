Catania, l’inseguimento in scooter e la droga: denunciati due ventenni

Controlli a tappeto da Picanello a Ognina: sanzioni per 10mila euro

CATANIA – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Catania, in particolare nei quartieri di Picanello e Ognina. I servizi sono stati coordinati dal Commissariato “Borgo Ognina” con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” e della Polizia Locale.

L’inseguimento in scooter

A San Giovanni Li Cuti due giovani di 20 anni sono stati intercettati a bordo di uno scooter, senza casco e contromano. Alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga, sfrecciando tra i passanti. Dopo un inseguimento breve ma pericoloso, sono stati bloccati in viale Ruggero di Lauria. Nel sottosella del mezzo sono stati trovati 2,5 grammi di marijuana.

I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e sanzionati per le violazioni al Codice della Strada. Ritirata la patente e sequestrato lo scooter.

I controlli a Catania

Nel quartiere Ognina, controlli mirati hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni: scooteristi senza casco, auto senza assicurazione o revisione. Sono scattati sequestri e sospensioni dalla circolazione.

In zona piazza Mancini Battaglia, piazza Europa e via Santa Sofia, sono state sanzionate 12 auto in divieto di sosta.

In via Vincenzo Giuffrida i poliziotti hanno identificato alcuni lavavetri. Uno di loro, cittadino nigeriano, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura.

Le segnalazioni e le sanzioni

A Picanello sono stati effettuati controlli domiciliari su 26 persone sottoposte a misure restrittive. In un caso, una donna di 34 anni è stata trovata fuori casa nonostante fosse sottoposta all’obbligo di dimora: è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Durante le operazioni è stato possibile recuperare uno scooter e una bici elettrica rubati il giorno prima. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Complessivamente sono state identificate 137 persone e controllati 51 veicoli. Le sanzioni elevate hanno raggiunto un totale di circa 10mila euro.