Catania, controlli della polizia in vista di Sant’Agata: sanzioni

Sequestrati più di 200 tra palloncini e giocattoli

CATANIA – In previsione dei festeggiamenti di Sant’Agata, la città di Catania è al centro di una serie di controlli da parte della Polizia di Stato. L’obiettivo è prevenire situazioni di illegalità e garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Lo rende noto la Questura.

I controlli a Catania per Sant’Agata

Nella giornata di giovedì 30 gennaio gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. La polizia ha rivolto l’attenzione alla verifica delle licenze e al rispetto delle normative per la vendita di prodotti da parte di venditori ambulanti, con un focus particolare sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

In piazza Borsellino gli agenti hanno controllato tre furgoni adibiti alla vendita di giocattoli e palloncini, riscontrando gravi infrazioni alla normativa sul commercio stradale e violazioni degli obblighi della certificazione fiscale.

La polizia ha sequestrato oltre 200 articoli, tra palloncini e giocattoli, insieme ai relativi carrellini ed espositori metallici. Otto persone sono state identificate, due delle quali già note alle forze dell’ordine.

Le bombole e gli altri controlli

All’interno dei furgoni gli agenti della Questura hanno rinvenuto alcune bombole contenenti sostanze gassose, la cui natura e indicazioni non sono state specificate, fatto che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti necessari.

In altre zone del centro, inclusa la via Etnea, sono stati controllati venditori ambulanti di castagne, sanzionati per aver svolto attività di vendita di prodotti alimentari in modo abusivo.

Il Questore di Catania ha annunciato che saranno intensificate le azioni di prevenzione e contrasto per garantire ordine e sicurezza pubblica durante i giorni di festa.

Il programma di Sant’Agata 2025 entrerà nel clou nei primi giorni di febbraio.