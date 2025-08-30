Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate in corso Sicilia

Il fatto è avvenuto davanti a un supermercato

CATANIA – Un uomo di 40 anni – dovrebbe trattarsi di un parcheggiatore abusivo – è stato ucciso a coltellate, sembrerebbe al culmine di una lite. L’omicidio è avvenuto nell’area posteggio antistante il supermercato Lidl nel centrale corso Sicilia a Catania.

A ucciderlo sarebbe stato un cittadino extracomunitario. Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto. Sulla base di una testimonianza raccolta da LiveSicilia un uomo sarebbe stato fermato per strada dalla polizia. Si attendono conferme.

Le indagini sono affidate alla polizia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è che la lite possa essere scaturita dai contrasti per la gestione abusiva dei posti auto e nell’ambito dello spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile stanno visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza, pubblici e privati, presenti nella zona.

Il 40enne è morto poco dopo il suo arrivo in ambulanza al Policlinico. La Procura di Catania ha aperto un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.