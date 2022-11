Cosa Nostra e le vittime: dove la denuncia è un fatto “inusuale”

Le parole del Gip, nell’ordinanza che ha portato all’operazione della polizia “Sabbie Mobili”, segnano un cambiamento, che tuttavia ancora oggi scorre lentissimo.

2' DI LETTURA

CATANIA. In una terra di mafia, nel cuore della provincia di Catania, le vittime, se cominciano a pagare nel 1984, devono continuare a farlo fino al 2021 ininterrottamente, saldando le rate come se fosse un mutuo quarantennale. E devono farlo nonostante cambino gli interpreti – pure se il vecchio clan del “Malpassotu” oggi è diventato “Santapaola-Ercolano” e fa persino più paura di prima – e nonostante siano mutati pure i vincoli di sangue e i boss di riferimento degli esattori del pizzo. Ma può succedere pure che finalmente, queste vittime, reagiscano e comincino a parlare con la polizia.

Sono alcune delle storie venute a galla grazie all’operazione Sabbie Mobili, con cui la sezione antiestorsione della Squadra Mobile di Catania, sotto il coordinamento della Dda, ha decapitato il clan di Lineri, un gruppo criminale collegato a Cosa Nostra dove comandava tale Girolamo Rinnesi, personaggio ritenuto un “pezzo da Novanta,” il cui carisma sarebbe rimasto immutato nonostante gli arresti e le pesantissime condanne subite. Il gip Marina Rizza, nell’ordinanza, anzi lo dice proprio: una delle fonti di prova, in questa fase, è “costituita dalle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese che si sono determinate a collaborare con l’A.G. denunziando le condotte criminose di cui erano vittime, atteggiamento questo purtroppo inusuale in ambiti territoriali, come quello in esame, in cui è radicata la criminalità organizzata di tipo mafioso”. E collaborare, “la scelta delle vittime di denunziare”, che potrebbe provocare “pericoli per la loro stessa incolumità fisica”, non può che essere ritenuta “sincera e genuina”.

Tra le vittime, un giovane imprenditore, subentrato al padre nell’azienda di famiglia, che opera nel settore dell’edilizia – e nel “rapporto” con gli uomini del racket – ha raccontato che suo padre pagava da sempre, sin da quando, negli anni ’80, si sarebbe presentato dinanzi a lui un mafioso pretendendo 500 mila lire al mese. Pretesa che poi fu ridotta a 300 mila lire. Una sorta di tassa fissa, in pratica, per non avere seccature. Una specie di “protezione” iniziata ai tempi del “malpassotu” e proseguita in tempi recenti.

Oggi tuttavia qualcosa comincia a muoversi nell’animus delle vittime, che scelgono di rivolgersi alle forze dell’ordine anche in un contesto territoriale in cui, per dirla con le parole del gip, questa scelta purtroppo continua a essere decisamente “inusuale”.