Catania, Cuffaro prende le distanze da FdI sul candidato sindaco

CATANIA. Sono le parole di Totò Cuffaro, leader dello Scudocrociato in salsa 2.0 a tenere alta la tensione del centrodesta non soltanto etneo. “La DC non ha nessun accordo con FDI sulla candidatura a sindaco di Catania”. A chi si rivolge l’ex presidente della Regione siciliana? E intanto scatta l’appello all’unità del centrodestra, che in politichese vuole dire che la partita è ancora aperta e che nessuna decisione dall’altro potrà essere ingurgitata. “Riteniamo opportuno che la coalizione debba trovare una candidatura condivisa e ci prodigheremo per raggiungere questo obiettivo. I rappresentanti dei partiti della coalizione devono incontrarsi e trovare le ragioni per stare insieme”.