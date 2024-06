Catania, da giovedì al via i lavori sulle strade dissestate

L’intervento riguarda la zona ovest della città

CATANIA – Inizieranno giovedì i lavori di ripristino del manto stradale di diverse strade nella zona Ovest della Città. Si tratta di strade che in parte sarebbero dissestate a seguito delle operazioni di scavo sostenute negli ultimi mesi da “Enel-distribuzione“.

Il piano degli interventi è stato messo a punto nei giorni scorsi nel corso di una riunione che si è svolta nell’assessorato comunale alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia. C’erano le aziende interessate alle esecuzioni dei lavori per rendere uniforme l’asfalto stradale.

Le zone dove si interviene

Le vie interessate alla bitumazione sono le seguenti: via Armando Diaz, viale Mario Rapisardi, le vie Mosso, Negrelli, Gambetta, D’amico Reitano, Confalonieri, Sapri, XXXI Maggio, Speri, Serve Divina Provvidenza, Saffi, Caracciolo e Cronato.

I lavori di Terna

“Terna”, che invece ha operato con i propri mezzi meccanici per potenziare gli impianti di approvvigionamento elettrico nella zona centrale della città, ha garantito all’assessore Petralia che gli interventi di ripristino di propria competenza verranno portati a termine entro il mese di luglio 2024.

Le operazioni riguardano strade cittadine anch’esse rimaste parzialmente dissestate come Corso Italia, piazza Trento, piazza Verga, via Tomaselli e altre arterie in cui il manto stradale verrà anch’esso sistemato e reso uniforme.