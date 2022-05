Catania, da Librino una grande risposta di sport e valori

Una grande festa di piazza all'insegna della socializzazione.

CATANIA. Si è chiusa con la maratona lungo viale Castagnola a Librino la MOVE Week. Una manifestazione ricca di sport, musica, giochi, esibizioni sportive e musicali. Organizzata grazie alla UISP provinciale, alle associazioni della rete Piattaforma per Librino e tante altre. Un evento internazionale, si svolge in quasi altre 3 mila città in tutta Europa, all’insegna dello sport che insieme alle realtà coinvolte è diventata una grande festa di piazza all’insegna della socializzazione, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Adriana Domini fa parte della boxing team Catania Ring “speriamo che questa iniziativa non resti isolata, ma che possa essere seguita da altre, tante, qui a Librino”.



La boxing team Catania Ring, la hdueo sport e animazione, i Briganti e gli arbitri della UISP si sono riuniti nel piazzale antistante la scuola Campanella Sturzo per promuovere lo sport come strumento di crescita sano ed educativo. Marilena Tosto fa parte di hdueo sport e animazione “ una grande soddisfazione per noi, tutti, riuscire a organizzare qui una manifestazione di questo tipo con centinaia di partecipanti”. Il Talità Kum con lo straludobus pieno di giochi, la Librineria con i suoi laboratori e Fiumara D’arte con la realizzazione di formelle da inserire nella porta delle farfalle che si inaugurerà ad ottobre hanno intrattenuto i più piccoli e le loro famiglie tra esibizioni di danza, lezioni di zumba, il coro di musicainsieme a Librino e il ritmo accattivante del rap dal progetto Rap Game Librino. Tante le associazioni del territorio presenti alla MOVE Week, il Sunia, l’Auser, il comitato Librinoattivo, la Misericordia e l’associazione “Il cuore di Raffaele” che ha mostrato come prestare il primo soccorso in caso di incidenti o malori. Una sinergia tra diverse associazioni e le scuole, la Brancati, la Campanella Sturzo, Fontanarossa, la Musco e la Pestalozzi che hanno condiviso le finalità della MOVE Week resa possibile grazie agli interventi della Geotrans, del Sunia, ADR trasporti e Karma Carfor Fruit. Sara Fagone è una componente di Piattaforma per Librino “nonostante non siamo riusciti a far chiudere alle auto un piccolo tratto di strada, permesso negato dal Comune, abbiamo dirottato le postazioni e le attività della MOVE Week in piazza della cittadinanza umanitaria attiva e nello spazio esterno della scuola Campanella Sturzo”. Presenti alla manifestazione il presidente sella Commissione Antimafia Claudio Fava e gli assessori comunali Sergio Parisi ed Enrico Trantino.

“È mancata una parte della città, proprio quella che osanna il lavoro delle associazioni – continua Fagone – quella parte che, nonostante le ricette magiche per le periferie, a Librino preferisce altro”. Sergio Vinciprova è il presidente del comitato UISP etneo “abbiamo voluto che la MOVE Week si svolgesse a Librino per sfatare un mito che attanaglia questo quartiere da decenni ormai. Qui c’è stata e c’è gente splendida e alla quale bisogna dare “affidamento” e “attenzione”. Appuntamento all’anno prossimo sempre qui a Librino”.