“Catania di notte”: musei e centro storico pieni di visitatori

La soddisfazione di Magni, presidente della Settima commissione

CATANIA – Bilancio più che positivo per “Catania di Notte”, l’iniziativa che ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico diffuso tra cultura, musica e atmosfera natalizia. Migliaia di catanesi e turisti hanno affollato musei, siti archeologici e luoghi simbolo della città, facendo registrare numeri oltre le previsioni.

“Il resoconto dell’evento restituisce l’immagine di una Catania in festa, in cui ha prevalso il senso di partecipazione e di riscoperta”, ha dichiarato Giovanni Magni, consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, promotore dell’iniziativa insieme al sindaco Enrico Trantino.

“I siti museali e archeologici sono stati letteralmente invasi da visitatori – ha aggiunto Magni –. È stata un’iniziativa complessa dal punto di vista organizzativo, ma nella quale abbiamo creduto fortemente perché contribuisce a rafforzare il senso di fiducia e di appartenenza alle istituzioni”.

Obiettivo centrato, dunque, per l’amministrazione comunale e la VII Commissione: valorizzare i luoghi della cultura cittadina unendo arte, musica e spirito natalizio. “Riscoprire questi valori era il nostro traguardo e riteniamo che sia stato pienamente raggiunto”, ha sottolineato Magni.

Non è mancato il ringraziamento a quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento: “Operatori turistici, forze dell’ordine, negozianti e amministratori hanno dimostrato come la sinergia tra pubblico e privato possa diventare un volano di sviluppo e promozione per la città”.

“Catania deve essere una città viva e partecipata – ha concluso il consigliere –. Da questa esperienza ripartiamo con ancora più entusiasmo per programmare nuovi momenti di condivisione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio”.