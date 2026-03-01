L'inchiesta della Procura e gli indizi della Squadra mobile

CATANIA – Trovata riversa a terra all’interno di quello che resta tra i ruderi – una volta cementifici o, come in questo caso, struttura dedita all’associazione degli agricoltori – di via Domenico Tempio. Edifici fantasmi che al loro interno ospitano, tante volte, clochard, appuntamenti per lo scambio di qualche partita di droga. Ma anche rifiuti.

Catania, il cadavere in via Domenico Tempio

Ed è proprio tra l’immondizia che si trova disseminata dentro quei luoghi abbandonati ed angusti della via che costeggia buona parte del Porto di Catania, che una donna (dell’apparente età di una trentina d’anni) è stata rinvenuta morta. A segnalarlo sarebbero stati alcuni passanti che tra le vetrate in frantumi del plesso avrebbero notato il cadavere. Avvertita la polizia, le indagini sono scattate quasi immediatamente.

“Le indagini sono in corso e stiamo verificando tutte le ipotesi in campo”, fanno sapere dalla Questura di Catania. La donna pare non avesse oggetti personali. Nè una borsa, né dei documenti. Il riconoscimento, al momento, resta ancora in alto mare. Ma la vittima parrebbe essere originaria dell’Europa dell’Est. E sul corpo presenterebbe diversi segni di violenza.

Le indagini e l’autopsia

Da qui, il sequestro della salma. Con l’autopsia che verrà inevitabilmente effettuata nei prossimi giorni. Le indagini della Squadra mobile sono coordinate dal procuratore aggiunto, Liliana Todaro.

L’ipotesi più avvalorata resta quella dell’omicidio. Le indagini vanno avanti.