Catania, trovato il cadavere di una donna: non esclusa la morte violenta

Aperta un'inchiesta

CATANIA- Il corpo senza vita di una donna è stato trovato stasera a Catania in un edificio abbandonato, in via Domenico Tempio. Non si esclude la morte violenta.

La vittima non è stata ancora identificata: era, infatti, senza documenti. Indaga la squadra mobile del capoluogo etneo, la procura ha aperto un’indagine.

La vittima, forse una straniera, presenta lesioni sul corpo. Ad avvertire la polizia sono stati dei passanti. Le indagini della squadra mobile sono coordinate dal procuratore aggiunto di Catania Liliana Todaro.