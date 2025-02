Catania e l’esplosione: “Troppe notizie false, la gente ascolti il sindaco”

L'appello ed il j'accuse di Todaro, presidente di Catania Rete gas

CATANIA – L’appello arriva a distanza di giornate cariche anche di tensione. Vissute immediatamente dopo l’esplosione avvenuta a Trappeto Nord lo scorso 21 gennaio. Gianfranco Todaro presidente di Catania Rete Gas, racconta di un tam tam legato alla “troppa disinformazione e notizie false, provenienti sopratutto dai canali social e da qualche consigliere di quartiere”. Che starebbero, a detta di Todaro, creando inutili preoccupazioni o false aspettative tra gli utenti.

Catania, l’esplosione e l’appello

“In totale collaborazione con le istituzioni preposte, e ringraziando la stampa che ci sta dando una enorme mano in tal senso – spiega Todaro -, lancio un appello. A tutti gli utenti delle zone interessate dall’interruzione di gas metano. Non credete a certe false notizie che parlano di un pronto ripristino del servizio nel quartiere di San Nullo.

Stiamo intervenendo, giorno e notte, seguendo un preciso cronoprogramma e informando la popolazione quotidianamente attraverso comunicazioni del sottoscritto e del sindaco di Catania, Enrico Trantino”.

Le denunce

Alle parole di Todaro vanno aggiunte un fatto che è tutt’altro che un dettaglio. Per la riattivazione di ciascun contatore, attualmente sigillato, è richiesta infatti la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre. In ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza.

“Sono già scattate – conclude Todaro – le prime denunce perché qualcuno ha tolto i sigilli autonomamente e senza la presenza del nostro personale mettendo a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri”.

Per la cronaca, nelle scorse ore, sarebbe stata individuata la falla dalla quale sarebbe scaturita la fuga di gas che ha poi decretato l’esplosione.