Catania, droga ed esplosivi in casa: arrestato un uomo di 32 anni

L'operazione nella zona di Porta Garibaldi

CATANIA – Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo avere trasformato la sua abitazione in una base logistica per lo spaccio di droga e in un deposito di materiale esplosivo. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato l’abitazione in via Cesare Abba. Dopo aver bussato senza ricevere risposta, gli agenti hanno notato rumori provenienti dall’appartamento. Hanno quindi monitorato l’ingresso e le finestre.

Il lancio degli zaini

Pochi minuti dopo, un agente ha visto il 32enne lanciare due zaini dal tetto di un’abitazione adiacente. Gli agenti hanno recuperato gli zaini con l’aiuto dell’inquilino della casa vicina. In uno zaino sono stati trovati 10 grammi di VAX, 11,5 grammi di crack e 3,4 grammi di cocaina.

Nell’altro zaino c’erano 514 grammi di cocaina in un panetto, 34,8 grammi di cocaina e 34 grammi di crack. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Solo dopo essersi disfatto degli zaini, il nigeriano ha aperto la porta.

Materiale esplosivo e arresto

L’uomo è stato bloccato e controllato, e si è scoperto che era irregolare sul territorio italiano. La perquisizione dell’immobile ha portato al ritrovamento di materiale per il confezionamento della droga, quattro cellulari e due schede sim. In una stanza c’erano anche 23 bombe carta, per un peso di quasi 2 chilogrammi.

Gli artificieri della Questura sono intervenuti per prelevare e distruggere gli ordigni. Il 32enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo. È stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.