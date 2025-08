Catania: droga nel locale, sospeso ristorante a San Berillo

Il nuovo provvedimento dopo l’arresto del gestore

CATANIA – La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un ristorante africano situato nella zona di San Berillo vecchio, a seguito di una recente operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Catania, con il supporto delle unità cinofile.

Durante il controllo, avvenuto circa due settimane fa, gli agenti hanno arrestato il gestore del locale per detenzione ai fini di spaccio. All’interno del ristorante è stato rinvenuto un consistente quantitativo di marijuana, oltre a precursori chimici utilizzabili per la produzione di cannabinoidi sintetici, in grado di potenziare gli effetti della droga.

La sospensione nel 2024 dopo un’aggressione

Il ristorante non è nuovo a provvedimenti restrittivi: nel settembre 2024 era stato chiuso per 7 giorni dopo che, durante un intervento della polizia, un agente era stato aggredito da un pregiudicato all’interno del locale. In quell’occasione, il titolare non aveva prestato soccorso né allertato le forze dell’ordine.

L’attuale provvedimento, emesso dal Questore di Catania su istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Secondo la Questura, il locale rappresenta “un concreto e grave pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.

L’obiettivo della norma è quello di prevenire situazioni critiche per la pubblica sicurezza, permettendo il ricorso alla sospensione della licenza come misura cautelare in casi di particolare rischio.