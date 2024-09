Catania, è morto il filosofo Giancarlo Magnano San Lio

Va via un uomo garbato e un intellettuale raffinato

CATANIA – È scomparso all’età di 61 anni Giancarlo Magnano San Lio, già prorettore dell’Università degli Studi di Catania e ordinario di Storia della filosofia al dipartimento di Scienze umanistiche.

L’intellettuale

Va via dopo una malattia particolarmente invalidante. Persona garbata, impeccabile nei modi e apprezzato dagli studenti. Allievo di Corrado Dollo, ha studiato lungamente il dibattito sullo Storicismo tedesco.

Tra i lavori, si ricorda la curatela del fondamentale La dottrina delle visioni del mondo. Trattati sulla filosofia della filosofia di Wilhelm Dilthey per i tipi di Guida (1998).

La carriera accademica

Numerosi gli incarichi ricoperti nell’ateneo catanese: presidente del corso di laurea in Filosofia (dal 2007 al 2010), delegato del Rettore per la Formazione post-laurea (marzo-giugno 2013), direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche (dal 3 giugno 2013 al 9 febbraio 2017), componente del Senato Accademico (dal 4 luglio 2013 al 9 febbraio 2017) e, inoltre, prorettore vicario dell’Università di Catania dal 2017 al 2019.

È stato anche componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario “Civiltà del Mediterraneo”, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Studi sul patrimonio culturale”, del Comitato scientifico del Master Universitario di II livello “Ricercatore Esperto di Nanotecnologie e Nanomateriali per i Beni Culturali” all’Università di Palermo e della Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo.

Tra gli altri incarichi anche quello di socio nazionale dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia Gioenia oltre che di presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale e della Fondazione Sturzo.