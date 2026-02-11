Catania, esplode un colpo di fucile e lo gambizza: un arresto della polizia

A sparare sarebbe stato un 27enne che si trovava confinato ai domiciliari

CATANIA – Un colpo d’arma da fuoco esploso che lo ha centrato alla gamba. Un 48enne è stato gambizzato da un 27enne che si trovava agli arresti domiciliari. I fatti sono accaduti nella zona del Villaggio Dusmet.

L’aggressore è stato arrestato dalla polizia. Per lui l’accusa è di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Catania, il colpo di fucile

L’uomo, che come detto era confinato agli arresti domiciliari, avrebbe sparato (al termine di un alterco) con un fucile all’indirizzo del 48enne che vive in uno stabile situato a poca distanza.

L’indagato, sulla base di una primissima ricostruzione, avrebbe esploso un colpo all’indirizzo di un’abitazione di proprietà di un parente della vittima, provocando un foro sulla parete. Da qui, la reazione del 48enne che si sarebbe poi recato “minacciosamente verso l’abitazione da cui riteneva provenire il colpo”, evidenziano gli inquirenti.

Prima ancora che l’uomo salisse verso la scalinata che conduce alla sua abitazione, avrebbe esploso un colpo di fucile colpendolo ad una gamba. La vittima, colpita all’arto inferiore, si è poi recata all’ospedale Cannizzaro. Qui è stata sottoposta ad intervento chirurgico a causa delle importanti lesioni riportate.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti dapprima i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i quali, raccolte le prime informazioni, si sono recati presso l’abitazione dell’indagato.

In seguito, gli agenti della Squadra Mobile, avviati ulteriori approfondimenti investigativi attraverso sopralluoghi ed escussioni delle persone coinvolte, sono riusciti ad individuare il luogo in cui era nascosto il fucile. L’arma era stato nascosta in una mansarda dell’abitazione di residenza del ventisettenne, celata da una botola.

Alla luce degli elementi indiziari raccolti il giovane è stato tratto in arresto dai poliziotti della Squadra Mobile e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari.