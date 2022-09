Esplosione in fabbrica di fuochi, morto Nino Vaccalluzzo

Il 62enne proprietario della fabbrica di fuochi d'artificio era andato a lavorare nelle prime ore del mattino, in accertamento le cause

1' DI LETTURA

CATANIA – Una persona è morta nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo, a Belpasso: si tratta del proprietario Antonino Vaccalluzzo, 62 anni.

Lo scoppio è avvenuto alle 7:30 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, Vaccalluzzo stava preparando una nuova miscela all’esterno del capannone quando qualcosa è andato storto. L’orario e il luogo in cui è avvenuta l’esplosione hanno fatto sì che la tragedia non diventasse più grande: non ci sono altre persone coinvolte nello scoppio, e non si è sviluppato nessun incendio.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono presenti i Carabinieri di Belpasso, il Nucleo operativo radiomobile di Paternò per i rilievi e gli artificieri del Comando provinciale di Catania.