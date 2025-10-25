L'uomo è un catanese di 23 anni

CATANIA – Si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari poiché indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, ma è stato fermato nei pressi di una nota piazza di spaccio dalla Polizia di Stato che lo ha arrestato per evasione.

L’uomo, un catanese di 23 anni, è stato individuato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico impegnati nel pattugliamento del quartiere San Cristoforo. Gli agenti, transitando in via Sturiale, hanno trovato nei pressi di un edificio, già sottoposto dagli stessi poliziotti a sequestro preventivo in quanto piazza di spaccio, un bicchiere di plastica con 8 grammi circa di cocaina, probabilmente abbandonato da qualcuno che si era accorto dell’arrivo della volante.

Nelle vicinanze dell’edificio i poliziotti hanno notato il 23enne, che avevano arrestato un mese prima e che si sarebbe dovuto trovare in casa poiché sottoposto ai domiciliari. Alla loro vista, il giovane ha provato a fuggire, gridando ‘aiuto’ e attirando così l’attenzione di alcuni residenti della zona che sono scesi in strada nel tentativo di aiutarlo e rendere più difficile l’azione degli agenti, che sono riusciti tuttavia a bloccarlo e arrestarlo.