Catania, l’ex presidente dei Medici condannato a risarcire l’Enpam

La nota dell'ente previdenziale

ROMA – “L’ex presidente dell’Ordine dei medici di Catania Salvatore Sciacchitano, detto Giansalvo, è stato di nuovo condannato a risarcire l’Enpam per le spese legali sopportate nel difendersi dai suoi attacchi giudiziari”. Lo fa sapere, in una nota, lo stesso Ente previdenziale dei ‘camici bianchi’.

“La prima sezione civile della Corte d’appello di Roma, con la sentenza 4128/2024, si è, infatti, pronunciata sul ricorso di Sciacchitano, che lamentava di essere stato illegittimamente estromesso dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il medico catanese chiedeva 800 mila euro di risarcimento per gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, citando in primo luogo la perdita degli emolumenti da consigliere di amministrazione.

I giudici hanno invece respinto tutte le sue richieste, hanno ribadito che Sciacchitano non fu vittima di alcun comportamento arbitrario e l’hanno condannato a pagare all’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri quasi 19.000 euro”, si legge.

Per Sciacchitano, indica l’Ente, “è scattata anche la sanzione, pari al raddoppio del contributo unificato, che è prevista nei casi in cui l’appello venga integralmente rigettato, o sia dichiarato inammissibile o improcedibile. In precedenza anche il giudice amministrativo, per la stessa vicenda, lo aveva condannato a rifondere le spese legali all’Enpam”, termina la nota.