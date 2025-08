Catania Fc, ecco la maglia della stagione 2025/2026

Presentata dal Club rossoazzurro attraverso i canali social

CALCIO - SERIE C

CATANIA – È stata ufficialmente presentata attraverso i canali social del Club rossoazzurro, la nuova maglia del Catania Fc. Quella della stagione 2025/2026.

Il messaggio del Club

“Eccola, con i colori del Noi e con le tonalità che da sempre accendono i cuori e l’entusiasmo di una città profondamente innamorata, quelle della lava e del nostro mare.

La maglia è il Catania che ritorna a casa dopo un lungo viaggio. In questo lunedì assolato e promettente. Come l’alba, nell’essenza è per sempre uguale e nell’aspetto sorge sempre diversa, offrendo sfumature differenti alla sensibilità di ognuno ma suscitando un’emozione immutabile che accomuna. Descrivere tocca a voi, che della maglia siete anima e che siete il rossazzurro del Noi”.