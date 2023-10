Catania, feriscono due poliziotti: arrestati

Si tratta di due distinti episodi

CATANIA – Due extracomunitari arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e quattro poliziotti feriti sono il bilancio a Catania di due distinti interventi della Polizia di Stato svoltisi in meno di 24 ore. Il primo arrestato è stato un gambiano sorpreso in mattinata in via Buda ad azzuffarsi con un altro straniero. All’arrivo degli agenti uno dei due uomini che brandiva una bottiglia è fuggito ma è stato bloccato nella zona di piazza Carlo Alberto al culmine di un inseguimento al quale è seguita una colluttazione durante la quale due agenti sono rimasti feriti procurandosi lesioni giudicate guaribili rispettivamente in cinque e tre giorni.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato anche denunciato per il reato di porto d’arma od oggetti atti a offendere. Il secondo arrestato è stato un cittadino etiope che la notte scorsa in piazza Bellini ha minacciato brandendo un casco gli agenti che volevano identificarlo dopo che la dipendente di un locale ha detto loro che l’uomo aveva lanciato alcune bottiglie di vetro contro alcuni avventori. Per bloccarlo due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati giudicati guaribili rispettivamente in cinque e quattro giorni.

L’extracomunitario, un cittadino etiope, deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di arma e oggetti atti a offendere. Lo straniero, risultato avere diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti, per furto e reati contro la Pubblica Amministrazione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina.