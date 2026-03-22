 Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana
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Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana

Arrestato 38enne
CARABINIERI
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CATANIA – Fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: un 38enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato notato mentre percorreva a velocità sostenuta viale Artale Alagona. I militari hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Nel corso della perquisizione personale e del mezzo, nel vano sottosella dello scooter è stata trovata una busta contenente marijuana per un peso complessivo superiore a un chilogrammo.

La droga, già confezionata per essere suddivisa in dosi destinate alla vendita, è stata sequestrata. Sulla base degli elementi raccolti, il 38enne è stato arrestato in flagranza.

L’autorità giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari.

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