Catania Fringe Festival, presentata la terza edizione: via dal 17 ottobre

La manifestazione su teatro off e arti performative

CATANIA . Cinquantanove spettacoli, 236 repliche in 14 luoghi diversi: sono i numeri della terza edizione del Catania Fringe festival (Off), festival del Teatro Off e delle arti Performative, che si svolgerà a Catania dal 17 al 27 ottobre.

Due settimane in cui la città si trasformerà in un palcoscenico grazie a Francesca Vitale e Renato Lombardo, ideatori e direttori artistici e da quest’anno fondatori del Fringe Italia Off, un network che unisce i Festival di Milano e Catania.

Una prima giuria di esperti ha selezionato gli spettacoli, tra gli oltre 200 che hanno partecipato al bando da tutta Italia e dall’estero, per passare poi alla scelta ultima operata dai responsabili degli spazi partner.

Il programma del Catania Fringe Festival

L’edizione 2024 è dedicata al tema del Viaggio, come omaggio al 700/o anniversario della morte di Marco Polo. In cartellone spettacoli che andranno in scena dal giovedì alla domenica per due settimane consecutive.

Tre performance al giorno di diversi generi e in diverse lingue, in spazi e orari diversi, studiati in modo tale che sia possibile spostarsi da una location a un’altra per godere appieno di ciò che il Fringe.

“Arte diffusa, condivisione, aggregazione, empatia sociale, cammino, dialogo – dichiara il sindaco di Catania, Enrico Trantino – sono solo alcuni degli ingredienti di un festival che sa di buono, che sa di bello. Ancor più per aver scelto quest’anno come filo conduttore il viaggio”.

“Un tema – continua Trantino – che è anche metafora di quella missione che intendiamo portare avanti con tutte le realtà che hanno voglia di costruire, di valorizzare, di esplorare. Per puntare con ottimismo verso quell’orizzonte di “virtute e canoscenza”, tanto invocato dal Sommo Poeta ma che, davvero, può essere anche tanto vicino se lavoriamo tutti insieme”.