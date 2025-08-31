Catania, fuggono all’alt: e scatta l’inseguimento della polizia, 2 fermi

La fuga e l'incidente (nella foto): tre persone sono riuscite a scappare

CATANIA – Rocambolesco inseguimento all’alba, attorno alle 4, che partito da Catania ha avuto termine a Paternò. Una volante della Polizia di Stato ha intercettato una Bmw con a bordo 5 cittadini stranieri che, alla richiesta degli agenti di fermarsi per un controllo, ha invece accelerato cercando di fuggire via.

Ne è scaturito un inevitabile inseguimento che si è protratto, come detto, sino a Paternò. L’auto dei fuggitivi, giunta in via Vittorio Emanuele, all’altezza di Corso Sicilia, ha finito la propria corsa contro la rotatoria presente. Impossibilitati ad utilizzare il mezzo, visti i danni, i 5 stranieri scesi dal mezzo hanno proseguito la fuga a piedi.

I poliziotti li hanno inseguiti riuscendo a bloccarne due che erano rimasti feriti a seguito dell’impatto avvenuto poco prima. Tre, invece, sono riusciti a scappare. Sul posto poi sono intervenute le ambulanze del 118 per trasportare in ospedale i due stranieri, che sono in stato di fermo, per le cure del caso.

Per mettere in sicurezza il mezzo incidentato sono arrivati i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. Sono adesso in corso le indagini da parte della Polizia per vagliare la posizione dei fermati, cercare di rintracciare i fuggitivi e capire la motivazione della fuga.