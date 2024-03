Catania, fumogeni allo stadio: daspo per un tifoso della curva nord

Un 46enne è stato denunciato a piede libero

CATANIA – La Digos ha individuato colui che ha lanciato un fumogeno nello stadio Massimino di Catania, lo scorso 3 marzo, durante Catania-Monterosi. E per il tifoso della curva nord, un 46enne, arriva adesso il daspo. Lo ha emesso il questore di Catania, dopo le attività istruttorie della Divisione di polizia anticrimine.

Quel pomeriggio, a fine match, nel settore della “curva nord” sono stati accesi alcuni artifizi pirotecnici, che hanno provocato un concreto pericolo per gli spettatori che si trovavano sugli spalti. A seguito di successive indagini, supportate anche dalle immagini video del sistema a circuito chiuso dell’impianto sportivo e da quelle effettuate dalla Polizia Scientifica, la Digos ha individuato un responsabile dell’accensione e del lancio di un artifizio pirotecnico.

Il tifoso è stato denunciato a piede libero per lancio del fumogeno ed emesso, come detto, il daspo. Non è il primo tifoso catanese a ricevere un daspo per fatti avvenuti durante questa partita.