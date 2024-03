Il Catania torna in versione campionato: col Monterosi è solo 1-1

Dopo la Coppa Italia ancora un passo indietro

CATANIA – Il Catania stecca ancora in casa, stavolta contro la penultima in classifica che, paradossalmente, è la squadra a dover rammaricarsi di più: finisce 1-1. Rossazzurri inguardabili che tirano in porta, per la prima volta, solo al 35° del secondo tempo e agguantano l’avversario tre minuti più tardi. Giustificati i fischi finali riservati a Lucarelli ed i suoi che, dopo i fasti di Coppa, hanno ampiamente deluso le aspettative, permanendo adesso in una scomoda posizione di bassa classifica. Il Monterosi Tuscia gioca una partita ordinata, puntando sullo strapotere fisico dell’ex Mbende che giganteggia nella sua area, ben assistito dai compagni. E sono addirittura i laziali a sbloccare il risultato e a recriminare poi per un successo che, forse, avrebbero anche meritato.

Il primo tempo mostra un Catania molle e senza la parvenza di uno schema attuato sul rettangolo di gioco. Nessuna conclusione in porta e tanta confusione sulla trequarti. Il Monterosi Tuscia, invece, si copre bene indietro con Mbende che sovrasta sempre un Cianci al quale non basta la buona volontà. In una delle poche sortite oltre la metà campo, i laziali riescono a sbloccare il punteggio, poco prima della mezzora. Gavioli libera Eusepi sulla corsia di destra e… sul susseguente cross… Welbech si perde Rossi che anticipa anche Castellini e spedisce il pallone in rete con un perentorio colpo di testa. Neanche lo svantaggio, però, scuote il Catania dal torpore “post Rimini” e Chiricò continua a non incidere più di tanto, così come d’altronde i suoi compagni.

Nella ripresa Lucarelli cerca di scuotere i suoi con sostituzioni in serie ma la musica sostanzialmente non cambia. Solo Costantino riesce a tenere desta l’attenzione dei difensori ospiti ma la sua conclusione centrale viene respinta da Forte. Quando l’esito del match sembra negativamente segnato… un piccolo bagliore consente al Catania di agguantare uno striminzito pareggio: Peralta mette in mezzo un pallone (dal corner) che Curado corregge di testa prima della stoccata al volo di Kontek che trova il pertugio giusto e firma il pari. L’assalto finale dei rossazzurri, però, non c’è: anzi è Albertoni a dover respingere la conclusione di Di Francesco. L’ennesima delusione stagionale si materializza per i quasi 16 mila spettatori rossazzurri che, dopo la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, avevano sperato – finalmente – in un’inversione del trend di questa balorda stagione. E mercoledì… insidiosissima trasferta ad Avellino!

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/domenica 03 marzo 2024 – ore 14,00

10^ giornata di ritorno – Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – MONTEROSI TUSCIA 1-1

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Albertoni, Castellini, Curado, Kontek, Celli ( dal 1°s.t. Haveri), Welbeck (dal 26°s.t. Tello), Zammarini, Chiricò (dal 1°s.t. Chiarella), Sturaro (k) (dal 13°s.t. Peralta), Cicerelli (dal 1°s.t. Costantino), Cianci.

A disposizione: Furlan, Donato, Bouah, Monaco, Ndoj, Marsura.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

MONTEROSI TUSCIA(4-4-2) – Forte, Piroli (k) (dal 15°s.t. Tartaglia), Sini, Mbende, Crivello (dal 34°s.t. Verde), Scarsella (dal 34°s.t. Di Francesco), Gori, Parlati, Gavioli, Rossi (dal 1°s.t. Vano), Eusepi (dal 20°s.t. Bittante).

A disposizione: Rigon, Di Renzo, Ferreri, Silipo.

Allenatore: Cristiano Scazzola.

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea.

Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio) e Pio Carlo Cataneo (Foggia).

Quarto ufficiale: Carlo Esposito (Napoli).

Reti: 29° p.t. Rossi (MTU); 38° Kontek (CT).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Quaini, Rapisarda (CT).

Ammoniti: Cianci (CT); Haveri (CT); Vano (MTU); Curado (CT); Tartaglia (MTU).

Spettatori: 15.888

Cronaca

Primo tempo (0-1)

19° Welbeck atterrato quasi al limite dell’area ospite: la punizione calciata da Chiricò finisce alta di poco;

25° sulla corta respinta delle difesa etnea… Parlati calcia alto;

27° Cicerelli scambia con Cianci la poi la sua conclusione viene deviata in corner da un difensore;

29° Monterosi in vantaggio: Gavioli lancia sulla destra Eusepi e, sul cross di quest’ultimo, Rossi anticipa i difensori rossazzurri e devia in rete di testa: 0-1 !

31° Celli si prova dalla distanza: fuori;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° uno scialbo primo tempo si chiude con il Monterosi Tuscia in vantaggio e bordate di fischi per i calciatori del Catania.

Secondo tempo (1-1)

1° nel Catania, Chiricò, Celli e Cicerelli lasciano il posto a Chiarella, Haveri e Costantino;

1° nel Monterosi, Rossi lascia il posto a Vano;

11° Forte respinge la conclusione di Costantino ma… c’era fuorigioco;

13° nel Catania, Peralta sostituisce Sturaro;

15° nel Monterosi, l’infortunato Piroli lascia il posto a Tartaglia;

20° nel Monterosi, Bittante rileva Eusepi;

23° colpo di testa di Bittante, alto;

26° nel Catania, Tello subentra a Welbeck;

27° Chiarella finisce a terra in area ospite: si prosegue;

34° nel Monterosi, Verde e Di Francesco prendono il posto di Crivello e Scarsella;

35° tiro centrale di Costantino… respinto in tuffo da Forte;

38° pareggio del Catania: sul cross dalla bandierina di Peralta, colpo di testa di Curado e botta al volo, di sinistro, di Kontek che manda il pallone ad insaccarsi tra palo e portiere: 1-1 !

40° occasione per gli ospiti: vano fugge via (in fuorigioco non rilevato) sulla destra e mette in mezzo per Di Francesco sulla cui conclusione Albertoni respinge a pugni uniti!

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce in parità