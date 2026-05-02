Catania, furti in casa di un’anziana: denunciata la badante di 46 anni

Avrebbe sottratto gioielli e preziosi per migliaia di euro

CATANIA – Avrebbe sottratto nel tempo gioielli e oggetti preziosi all’anziana che accudiva. Per questo motivo una donna di 46 anni, incensurata, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per furto aggravato.

Furto di gioelli a un’anziana

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, sono partite dalla denuncia dei figli della vittima, che avevano notato la progressiva scomparsa di beni custoditi in casa.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una serie di furti. A quanto pare, la badante si sarebbe impossessata di gioielli in oro e argento, brillanti e orologi per un valore di diverse migliaia di euro. In un caso, dopo aver sottratto le chiavi dell’abitazione della figlia dell’anziana, sarebbe riuscita a introdursi anche lì, portando via altri preziosi.

La refurtiva era nascosta in un comò

Durante la perquisizione nell’abitazione della donna, gli agenti hanno rinvenuto gran parte della refurtiva, nascosta in un comò della camera da letto. Il bottino è stato recuperato, inventariato e restituito ai legittimi proprietari. Per la 46enne è scattata, quindi, la denuncia.