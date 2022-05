Catania, furto nella gelateria Don Peppinu in piazza Duomo

A comunicarlo il titolare dell'attività, il ladro ritratto dalle telecamere

CATANIA – Criminalità nel centro cittadino: un uomo si è intrufolato la notte scorsa nella gelateria Don Peppinu, in piazza Duomo, per compiere un furto. Ad annunciarlo è stato il titolare della catena, Peppe Flamingo, con un post su Facebook in cui ha pubblicato anche un frame delle telecamere di videosorveglianza.

“Vorrei dire al coso in questione – scrive Flamingo – che gli auguro che lo becchino le forze dell’ordine prima che lo becchi io. E non tanto perché ha rubato – continua – ma perché è entrato con la sigaretta accesa stu cosa lurdu”.