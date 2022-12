Al Galilei si stacca un pezzo di soffitto: sfiorato uno studente

L'appello degli studenti del liceo catanese: "Classi inagibili e degrado, nessuno può garantire la nostra sicurezza"

3' DI LETTURA

CATANIA – Pezzi di muro che cadono e rischiano di colpire gli studenti. Infiltrazioni d’acqua in diverse classi. Uno stato di degrado generale. È quanto denunciano gli studenti del liceo Galileo Galilei di Catania, che scrivono in una nota: “Più probabile che si stacchi un pezzo di tetto piuttosto che si impari qualcosa”.

Il testo della nota

Noi studenti del Galilei stiamo protestando da due giorni perché siamo stanchi e indignati della situazione che si protrae ormai da numerosi anni. Siamo stanchi di non essere ascoltati e ascoltate come tutti gli studenti e studentesse della provincia che si ritrovano in classi inagibili dove è più probabile che cada un pezzo di tetto piuttosto che si impari qualcosa. I motivi che ci hanno spinto a mobilitarci sono stati i seguenti avvenimenti:

La caduta di un pezzo dalle dimensioni di un pugno da un muro già contrassegnato come pericolante ma privo di alcuna rete protettiva. In data 25/11/2022 ha sfiorato la testa di uno studente che, con la forza con cui il pezzo ha spaccato lo scalino in marmo a lui sottostante, gli avrebbe provocato una ferita mortale;

Le infiltrazioni d’acqua nelle classi 1L, 5B e 4Q presenti da alcuni anni, le stesse ad aver causato il 17/11/2021 la caduta di una plafoniera in 3o in testa a un ragazzo;

Le condizioni ancor più precarie dei servizi igienici del plesso prefabbricato e del plesso vecchio, colpite da cedimenti strutturali e infiltrazioni d’acqua;

Il danneggiamento del sistema elettrico della 2L e della 5B da ennesime infiltrazioni d’acqua. Ciò non permette l’utilizzo delle luci nelle due classi;

L’assenza di plafoniere nella 3O, la classe vittima del crollo dell’anno scorso sopracitato, che, rimosse perché pericolanti, non sono state ancora sostituite;

L’intonaco crollante delle pareti delle classi 4B, 3L e 4M;

Lo stato di degrado della parte sommitale delle pareti esterne del plesso nuovo e vecchio sotto le quali passano tutti gli studenti del Galilei ogni giorno. L’anima in ferro del cemento armato è esposta da ormai un anno e sprovvista di alcuna protezione;

Fori nel tetto delle classi 5Q, 5H e 4B del plesso prefabbricato e nel corridoio del plesso.

Alcune di queste classi continuano a fare lezione nelle sopracitate aule continuando regolarmente, ma irregolarmente a livello di norme di sicurezza, mentre altre sono state spostate nei laboratori non rendendoli disponibili per la scuola. Locali scolastici che tra l’altro non sono adibiti alle lezioni in classe.

Noi ci rifiutiamo di entrare in una scuola in queste condizioni in quanto nessuno ci può garantire la nostra sicurezza. Troviamo assurdo ritrovarci a protestare nuovamente a distanza di un anno. Troviamo assurdo il disinteresse della Città Metropolitana di Catania e del Ministero dell’istruzione e del merito che si focalizza più sul merito che sulla nostra incolumità.

Ci appelliamo quindi a tutti gli studenti e studentesse della provincia, della regione e della nazione intera, a tutti coloro che hanno riscontrato questi disagi e sono futiosi affinché ci aiutino nella nostra lotta. Ci appelliamo ai professori, dirigenti scolastici e al personale scolastico: sensibilizzate sulla tematica e continuate ad aiutarci come avete fatto fin’ora e ancor di più. Studenti e lavoratori non combattono battaglie diverse ma la stessa lotta per una scuola sicura.

Ci appelliamo infine a tutti gli organi di competenza: Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Regione Sicilia, Prefettura e procura della Repubblica, Ministero e Governo. Non continuate a ignorarci, è un nostro diritto avere un’istruzione in sicurezza. Vogliamo essere travolti dalle nostre idee e non dal soffitto.

Concludiamo dicendo che la scuola crolla ma il Galilei non molla e mai mollerà.

Gli studenti e studentesse del Galilei.