 Catania, Giovanni Magni nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia
Catania, Giovanni Magni nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia

"Punto di arrivo di un percorso politico e umano iniziato molti anni fa"
LA NOMINA
di
1 min di lettura

CATANIA – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Catania ha nominato all’unanimità Giovanni Magni nuovo capogruppo.

“Assumo questo incarico con spirito di servizio, consapevole del valore del ruolo e della responsabilità che esso comporta – ha dichiarato Magni – senza mai perdere il legame con il percorso che mi ha condotto fin qui e con la comunità che ho avuto l’onore di rappresentare negli anni”.

Nell’esprimere la sua profonda gratitudine al gruppo consiliare per la fiducia accordata, Magni ha voluto ringraziare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il sostegno e l’attenzione dimostrati. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, per il costante confronto politico. E al sindaco di Catania Enrico Trantino, punto di riferimento istituzionale per la città.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al commissario regionale Luca Sbardella. Al coordinatore provinciale Alberto Cardillo. Al coordinatore cittadino Luca Sangiorgio. Nonché al presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. E all’intero movimento giovanile, ambito nel quale Magni ha consolidato la propria formazione politica oltre che il suo impegno sul territorio.

“Questa nomina – ha aggiunto il neo capogruppo FdI a Catania – rappresenta il punto di arrivo di un percorso politico e umano iniziato molti anni fa. Fatto di militanza costante, sacrificio e profondo radicamento nei valori della destra italiana, sin dai tempi di Alleanza Nazionale. Un cammino costruito “dal basso”, tra l’impegno quotidiano e la crescita all’interno della comunità politica. Senza mai tradire il valore non negoziabile delle idee”.

“Nel nuovo incarico di capogruppo, Magni continuerà a operare con rigore istituzionale, lealtà politica e attenzione alle esigenze della città. Contribuendo all’attività del Consiglio comunale e all’azione amministrativa. Nell’interesse esclusivo di Catania e dei suoi cittadini”, conclude la nota.

