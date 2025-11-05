 Catania, giunta Trantino: c'è la data del rimpasto
Catania, giunta Trantino: c’è la data del rimpasto

I nomi dei papabili assessori e gli equilibri in campo
PALAZZO DEGLI ELEFANTI
di
CATANIA – Giunta Trantino, ancora pochi giorni al rimpasto. A metà mese, al momento la data da cerchiare sul calendario è quella del 17 novembre, la giunta Trantino celebrerà un restyling prima atteso e poi preannunciato nelle scorse settimane. A meno di colpi di scena la fase due del mandato da sindaco di Enrico Trantino entrerà ufficialmente nel vivo.

Giunta Trantino, nomi in campo

Un rimescolamento delle carte tutto interno, ovviamente, al centrodestra. Alcune caselle sembrano ormai già definite. Dentro Fratelli d’Italia, certa l’investitura da assessore per il coordinatore dei patrioti Luca Sangiorgio. Daniele Bottino resta in pole per il secondo nome da piazzare. Ma la coperta è corta: e maggiore indiziato a dover far spazio resta Sergio Parisi. Che il sindaco sta provando a tenersi ancora accanto.

Sul fronte Mpa, sono già pronti ad entrare nella giunta Trantino, la consigliera Serena Spoto e l’ex di Palazzo degli elefanti, Carmelo Coppolino. La Spoto cederà il suo scranno a favore del primo dei non eletti. Ovvero, l’attuale assessore autonomista Bruno Brucchieri che lascerà il ruolo assessoriale ai servizi sociali.

Non resta che attendere. La data del 17 novembre non è, del resto, così lontana.

Gli equilibri nella giunta Trantino e L’INTERVISTA AL SINDACO

