Catania: giunte le prime 25 auto elettriche

Catania – Si rigenera e diventa ecologico il parco auto del Comune di Catania L’amministrazione nei mesi scorsi ha deliberato l’acquisto di circa 134 veicoli elettrici, tra auto di piccola e media dimensione e furgoni elettrici a emissioni zero, che serviranno per gli spostamenti di servizio, in particolar modo per il corpo della Polizia Municipale e le emergenze.

Le prime 25 auto elettriche sono state esposte stamane in piazza Universita’ per qualche minuto alla presenza del Commissario Straordinario Federico Portoghese, che ha detto: “E’ un grande progetto. Azzereremo le spese dell’Ente per il carburante e contestualmente rafforzeremo il sistema di mobilita’ sostenibile, riducendo l’inquinamento atmosferico ed acustico grazie alla circolazione di mezzi alimentati con energia prodotta da fonti rinnovabili”.

Il progetto dell’autoparco ‘green’, varato nel 2021 dalla Giunta allora in carica, ora finalizzato con la messa su strada delle prime nuove automobili ad alimentazione elettrica appena consegnate, utilizza le risorse comunitarie del Pon Metro/React Eu a cura della Direzione Politiche Comunitarie diretta dall’ing. Fabio Finocchiaro e contribuira’ in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale. I modelli acquistati sono Renault ‘Twingo’ e Peugeot ‘e2008’ tra City Car, auto di segmento medio, Van e furgoni utili ai servizi logistici, comprensivi di manutenzione totale per sei anni e centoventimila chilometri di percorrenza.

Assieme ai nuovi mezzi di servizio saranno installate anche le colonnine di ricarica, che serviranno a rimpiazzare quelli ormai datati e altamente inquinanti dei settori operativi del Comune. Secondo una prima stima le emissioni in atmosfera saranno circa 4.500 chilogrammi di Co2 in meno al giorno, oltre al consistente risparmio per le casse comunali, visto l’azzeramento della spesa per manutenzione e rifornimento di carburante.