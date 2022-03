Catania, gli eventi per commemorare il maresciallo Alfredo Agosta

La Caserma di Nesima sarà intitolata al carabiniere ucciso dalla mafia.

CATANIA – Sono cominciati ieri pomeriggio gli eventi per commemorare l’assassinio per mano mafiosa del Maresciallo Alfredo Agosta.

Alle Ciminiere si è svolto un convegno sul contrasto alle mafie organizzato dall’Associazione Nazionale Alfredo Agosta con importanti relatori tra cui il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.

Oggi, nel giorno del quarantesimo anniversario dell’omicidio, sono diverse le iniziative organizzate dall’Arma dei Carabinieri.

Nell’ambito delle iniziative in occasione del 40° anniversario dell’assassinio del Maresciallo Maggiore Aiutante M.O.V.A.C. (Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri) “alla memoria” Alfredo Agosta, alle ore 09:30 verrà scoperta una nuova targa commemorativa in via Firenze, angolo viale Vittorio Veneto. Alle successive ore 11:30 verrà intitolata al predetto decorato la Stazione Carabinieri di Catania Nesima, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Gen. C.A. Riccardo Galletta, nonché delle massime autorità civili, militari e religiose del capoluogo etneo.

Alle 8, stasera, si svolgerà il concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.