Catania, la grande tela di Sant’Agata al San Marco di Librino

In occasione della Giornata internazionale del malato

CATANIA – Una grande tela con l’immagine del busto reliquiario della patrona di Catania, è stata donata all’Azienda ospedaliera “Rodolico-San Marco”.

L’opera del fotografo Giuseppe Lo Presti è stata installata nel corridoio principale del nosocomio ed è l’atto conclusivo del progetto che ha visto insieme, Associazione Pagine di Sant’Agata e Fondazione Antonio Presti e la presenza delle candelore a Librino.

Soddisfazione del generale dell’Azienda Giorgio Santoonocito: ”Questo gesto rende felici non solo i catanesi devoti della Santa, ma tutti coloro che vengono in ospedale”.

Per Antonio Presti: ”Trovare un’immagine di Sant’Agata in un ospedale, è una carezza per il corpo e per l’anima”. Infine, Stefano Scavuzzo dell’associazione “Pagine di Sant’Agata”: ”La nostra mission è divulgare quanto più è possibile il culto di S. Agata ed oggi, donare quest’opera per la giornata internazionale del malato, è qualcosa di grande che ci riempie d’orgoglio”.