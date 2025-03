Catania, grave incidente in via Plebiscito: c’è un ferito

Solo per una fatalità nessun pedone si trovava a passare per quel tratto

CATANIA – Grave incidente stradale autonomo ieri sera in via Plebiscito. All’angolo con via Plaia, a Catania. Il conducente di un’auto, dopo aver perso il controllo del mezzo – finendo a velocità sul marciapiedi – è andato a sbattere violentemente contro il muro. E, conseguentemente, contro il portone d’ingresso di un’abitazione. L’uomo è rimasto seriamente ferito.

Per fortuna in quel momento nessun pedone si trovava sul marciapiedi. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del Servizio 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il malcapitato, in codice rosso, all’ospedale “San Marco”.