Catania, i ricorsi Uil Fpl: vittoria per un gruppo di operatori ecologici

Riconosciute le mansioni superiori

CATANIA – La Corte d’appello di appello di Catania ha riconosciuto agli operatori ecologici di Catania iscritti all’Uil Fpl, le differenze retributive per avere svolto mansioni superiori dal 2013 al 2017. Ancora un’altra vittoria del sindacato e dei suoi avvocati Sabrina Forbice, Sabrina Spadaro e Raffaele Tango.

Il segretario

Vittoria che riempie di soddisfazione il Segretario Provinciale della Uil Fpl di Catania, Mario Conti, che ha seguito la vicenda sia in sede sindacale che in sede giudiziale. Ora si vedono finalmente riconosciuti i giusti diritti lavorativi a questo gruppo di lavoratori. Lavoratori che in questo periodo ha espletato mansioni superiori e di maggiore responsabilità.

