Catania, il Consiglio comunale approva il bilancio 2026-2028

È il primo documento post-dissesto

CATANIA – Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella serata di ieri il bilancio di previsione 2026-2028 con diciassette voti favorevoli e cinque contrari. Per il secondo anno consecutivo l’aula ha licenziato lo strumento finanziario entro i termini di legge, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio.

Si tratta del primo documento contabile adottato dall’Ente dopo la chiusura della fase di dissesto finanziario dichiarata nel 2018.

L’assessore alle Finanze, Giuseppe Marletta, ha illustrato il provvedimento alla presenza del sindaco Enrico Trantino, spiegando che il testo è frutto del rigoroso lavoro di risanamento che prosegue anche in questa nuova fase successiva all’attività della Commissione di Liquidazione. Nonostante i numerosi vincoli legati agli accantonamenti per i debiti ancora pendenti, la manovra punta a garantire i servizi essenziali e a sostenere i cantieri aperti in città tramite l’utilizzo di fondi extra-bilancio.

“Questo bilancio prosegue il percorso di rigore necessario nella fase di post-dissesto” ha dichiarato l’assessore Marletta. “Gestiremo l’attività ordinaria con la massima prudenza, migliorando la riscossione tributaria e alleggerendo progressivamente il peso del carico debitorio pregresso per migliorare i servizi ai cittadini”.

A margine della seduta, l’esponente della giunta ha inoltre sottolineato la condotta responsabile dei consiglieri di minoranza che, garantendo il numero legale, hanno permesso l’approvazione del documento già nella prima riunione utile.