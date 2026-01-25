Il Catania impone la legge del Massimino: 2-0 al Cosenza

Decidono, con una rete per tempo, Jimenez e Lunetta

CATANIA – Legge del “Massimino” rispettata. Il Catania continua a non incassare gol in casa e supera anche il Cosenza con una rete per tempo restando saldamente in cima alla classifica insieme col Benevento. Ed il margine poteva essere più ampio se Caturano, nel finale, non avesse clamorosamente calciato alle stelle un pallone che meritava solo di essere spinto nella porta avversaria.

Catania-Cosenza: pronti, via

Inizialmente Toscano sorprende tutti modificando l’assetto offensivo, lasciando Forte e Caturano in panchina e proponendo titolari Rolfini e D’Ausilio. In difesa debutto in rossazzurro per Miceli che compone l’asse centrale insieme con Allegretto mentre a centrocampo Corbari rileva l’acciaccato Di Tacchio che non è neanche in panchina. Tutti disponibili di altri neoacquisti (Bruzzaniti, Cargnelutti, Ponsi e Di Noia che siedono inizialmente in panchina. Il Cosenza bada soprattutto a non prenderle ma dopo dieci minuti Casasola supera Vettorel da distanza ravvicinata sul cross radente di D’Ausilio.

L’arbitro, però, annulla per millimetrico fuorigioco confermato anche dal consulto video. Poi Rolfini viene anticipato in extremis in angolo ma al 34° i rossazzurri passano: D’Ausilio mette la freccia sulla sinistra, apre per l’accorrente Donnarumma sul cui filtrante… Jimenez di fa trovare pronto alla stoccata vincente. Il colpo sotto del numero 7, fresco di rinnovo del contratto, manda il pallone alle spalle di Vettorel. Prima del riposo il Catania potrebbe raddoppiare ma Donnarumma calcia alto da buona posizione al culmine dell’ennesima incursione di Jimenez.

Ripresa senza pericoli

Nella ripresa, il tecnico silano, Buscè, inserisce Ba al posto di Garritano ma la formazione calabra non crea mai pericoli a Dini. Bravo il portiere rossazzurro ad opporsi ad una punizione velenosa di Emmausso mentre Casasola è bravo e tempestivo a chiudere su Ba senza commettere fallo in piena area. Poi il tecnico rossazzurro attinge a forze fresche dalla panchina ed il Catania, in contropiede, chiude i conti.

Casasola imbecca alla perfezione Lunetta che fulmina Vettorel con un diagonale imprendibile. Sulle ali dell’entusiasmo i rossazzurri potrebbero addirittura triplicare ma Caturano, incredibilmente, fallisce a porta vuota sull’assist di Casasola imbeccato dal migliore in campo… Jimenez. Le ovazioni finali di un pubblico in delirio certificano un altro pomeriggio di avvicinamento alla meta!

Tabellino

CATANIA – COSENZA 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Allegretto (dal 26°s.t. Ierardi)Miceli, Celli, Casasola, Corbari (dal 26°s.t. Di Noia), Quaini (k), Donnarumma, Jimenez (dal 36°s.t. Bruzzaniti), D’Ausilio (dal 18°s.t. Lunetta), Rolfini (dal 18°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Cargnelutti, Martic, Raimo, Ponsi, Quiroz, Forte.

Allenatore: Mimmo Toscano.

COSENZA (4-3-2-1) – Vettorel, Cannavò, Dametto (dal 40°s.t. Contiero), Caporale, D’Orazio (k), Kouan, Langella, Garritano (dal 1°s.t. Ba), Ricciardi (dal 26°s.t. Achour, Emmausso (dal 40°s.t. Rocco), Berretta (dal 26°s.t. Mazzulla).

A disposizione: Pompei, Le Rose, Valente, Contiliano, Ragone.

Allenatore: Antonio Buscè.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Assistenti: Matteo Gentile (Isernia) e Matteo Lauri (Gubbio).

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale).

Reti: 34° p.t. Jimenez (CT); 31° s.t. Lunetta (CT).

Note: Pomeriggio nuvoloso al “Massimino” e terreno in buone condizioni. Nel Catania, assente dell’ultim’ora capitan Di Tacchio mentre gioca titolare il portiere Dini malgrado qualche dubbio delle vigilia. Lunetta parte dalla panchina perché in condizioni fisiche non al top.

Il Catania può contare sui nuovi acquisti: Miceli in campo; Cargnelutti, Di Noia e Ponsi inzialmente in panchina. Il attacco Toscano si presenta con Rolfini e D’Ausilio dall’inizio. Dirige il match lo stesso arbitro (Zago) che, lo scorso novembre, non espulse il calciatore del Latina, Porro, reo di un fallaccio costato il gravissimo infortunio a Cicerelli.

Trasferta vietata ai sostenitori ospiti. Il presidente del Catania F.C. ha annunciato che devolverà l’intero incasso della partita ai territori devastati dal ciclone Harry.

Indisponibili:Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio (CT).

Squalificati: Pieraccini (CT); Ciotti (CS).

Diffidati: Casasola, Corbari, Miceli (CT); Dametto, D’Orazio, Ricciardi (CS).

Ammoniti: Celli (CT); Ba (COS); Casasola (CT); Emmausso (COS); Toscano (all. CT).

Spettatori: 17.399

Cronaca

Primo Tempo (1-0)

10° gol annullato al Catania: Casasola devia in rete il cross di D’Ausilio. Dopo prolungata revisione al video, l’arbitro conferma la sua decisione per fuorigioco;

18° cross pericoloso di Ricciardi: Miceli manda in angolo;

23° veloce ripartenza sulla destra… vanificata da Jimenez che ignora i compagni meglio piazzati;

29° sul cross radente di Casasola… Rolfini anticipato in corner;

34° Catania in vantaggio: ripartenza di D’Ausilio che serve sulla corsa Donnarumma abile a mettere il pallone in mezzo all’area dove irrompe Jimenez che spedisce in rete con un colpo sotto: 1-0 !

40° sul cross di Jimenez… Donnarumma si aggiusta il pallone ma calcia alto da buona posizione;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo finisce col Catania in vantaggio di misura.

Secondo Tempo (2-0)

1° nel Cosenza, Ba prende il posto di Garritano;

3° Vettorel respinge in volo la punizione calciata da Jimenez;

5° tiro di Casasola deviato in corner;

7° Jimenez salta l’avversario e porge, in mezzo all’area, all’accorrente Rolfini la cui pronta conclusione viene alzata in angolo da Caporale;

9° Casasola è tempestivo a chiudere in area su Ba senza commettere fallo; poi, dopo un battibecco con Emmausso, viene ammonito e sarà squalificato perché era diffidato;

14° sul cross di Casasola… nessuno è pronto per la deviazione vincente;

18° nel Catania, Caturano e Lunetta prendono il posto di Rolfini e D’Ausilio;

23° Emmausso ci prova su punizione: Dini non si fa sorprendere; inutile il successivo controllo video per valutare se il pallone avesse superato la linea: Dini respinge prima;

26° nel Catania, Ierardi e Di Noia subentrano ad Allegretto e Corbari;

26° nel Cosenza, Mazzulla e Achour rilavano Berretta e Ricciardi;

31° raddoppio del Catania: Casasola lancia Lunetta che… dopo il mancato tocco di Dametto in precario equilibrio… fulmina Vettorel: 2-0 !

33° Caturano fallisce clamorosamente il terzo gol… spedendo alle stelle, a porta spalancata, sull’assist di Casasola imbeccato da Jimenez!

36° nel Catania, l’applauditissimo Jimenez lascia il posto a Bruzzaniti;

40° nel Cosenza, Rocco e Contiero subentrano ad Emmausso e Dametto;

45° concessi 3 minuti di recupero;

49° Vince il Catania che si conferma in vetta alla classifica insieme col Benevento.

[Foto Catania Fc]