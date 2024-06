Catania, in 2.000 per la musica in piazza Federico di Svevia

Il sindaco: “Il Castello ci guardava compiaciuto"

CATANIA – “È stata una serata di puro divertimento, bella musica e magica sinergia tra i dj (che ancora ringrazio) che han mostrato il volto effervescente della città. Una moltitudine di sorrisi in quattro ore di note della nostra gioventù (e non solo)”. A raccontarla è il sindaco Enrico Trantino.

Il primo cittadino lo fa attraverso Facebook, in un post dove comincia così: “Non è stato un ritorno al passato”. “E, soprattutto, più di 2000 persone in piazza Federico di Svevia, a dimostrare che non tutta la nostra città ha bisogno di arrivare in auto fino a tre metri dalla destinazione”.

Il Castello “compiaciuto”

“Il Castello ci guardava compiaciuto, ringraziandoci per il nuovo volto della piazza – ha aggiunto, quasi a voler rispondere alle critiche nei confronti di quanti non condividono la pedonalizzazione -. Replicheremo? Da un lato il successo di ieri mi indurrebbe a non farlo; dall’altro sono state troppe le richieste per ripetere l’esperienza. Ci penseremo”.

“Intanto stasera, Babylon Suite e domani Fabrizio Bosso con un tributo a Pino Daniele. Avevamo promesso agli operatori che avremmo fatto la nostra parte; e se portiamo tutta quella gente in piazza, significa che stiamo rispettando l’impegno”.

Piazza Federico di Svevia

“Piazza Federico di Svevia non è più periferia, ma finalmente è inglobata nel centro storico. Continuiamo così, mentre io, da oggi pomeriggio, riprendo a affrontare l’emergenza rifiuti. Ieri ci siamo divertiti perché tutti desideravano farlo. Non è stato un successo mio, dell’Amministrazione, di chi ci aiutato (grazie Barbara), ma di chi c’era e contagiava emozioni. Se stiamo insieme per migliorare Catania, potremo vincere ogni sfida”.