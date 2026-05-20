Catania in semifinale, ma quanta fatica: 3-3 in casa con il Lecco

Prossima tappa: Ascoli

CATANIA – Il Catania si guadagna l’accesso alla semifinale play-off di serie C ma… quanta fatica al cospetto di un irriducibile Lecco che ha tenuto in apprensione i quasi ventimila del “Massimino” sino al triplice fischio. Eppure i rossazzurri, dopo un primo tempo a fasi alterne, concluso sul 2-2, sembravano aver messo la freccia con gli ospiti quasi rassegnati. Ma il gran gol di Ierardi è stato poi vanificato dalla “papera” di Dini che si è fatto sorprendere dalla botta di Duca a seguito di un’azione comunque viziata da un tocco col braccio di Konatè.

I rossazzurri iniziano forte e sbloccano subito il risultato con Donnarumma che finalizza al meglio un cross dello spumeggiante Casasola imbeccato da Jimenez. La reazione del Lecco è immediata ma

Dini si salva d’istinto sulla conclusione a botta sicura di Duca sfuggito a Ierardi. Cicerelli sfiora il palo con una conclusione a giro ma sono gli ospiti ad andare in vantaggio quando l’arbitro, dopo revisione VAR, concede il penalty per una trattenuta di Miceli su Battistini conseguente ad un cross dalla bandierina. Dagli undici metri… l’ex Sipos beffa Dini con lo “scavetto”. Il Catania si scuote e sei minuti più tardi agguanta il 2-2 grazie alla deviazione di Marrone che spedisce il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Ierardi intento a deviare il corner battuto da Cicerelli. Prima dell’intervallo Di Tacchio protesta inutilmente per una presunta trattenuta ai suoi danni non rilevata, però, dall’occhio elettronico.

Nella ripresa la formazione allenata da Mimmo Toscano torna sul rettangolo verde con piglio deciso e Ierardi fa esplodere la gioia dei tifosi etnei inventandosi il gol del 3-2 dopo un’efficace incursione in area, la sponda di Forte ed il diagonale vincente. Il Lecco è costretto a sbilanciarsi ma i rossazzurri non finalizzano alcune buone opportunità in contropiede. Al 37°… la frittata che rischia di costare cara quando il pallone, toccato col braccio da Konatè, schizza al limite dell’area dove è ben appostato Duca la cui conclusione centrale sorprende Dini a centro porta. Gli ospiti ci credono ma per il Catania si aprono praterie in contropiede: clamorosa l’occasione sprecata da Bruzzaniti che manca il bersaglio. Dopo tre minuti di recupero… l’arbitro decreta la fine del match col Catania che, alla luce del miglior piazzamento nella regular season, supera il turno. In semifinale… Di Tacchio e compagni se la vedranno con l’Ascoli che ha battuto di misura il Potenza.

Catania Fc – Lecco 3-3

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Miceli, Pieraccini, Casasola (dal 40°s.t. Raimo), Quaini, Di Tacchio, Donnarumma (dal 40°s.t. Allegretto), Jimenez (dal 16°s.t. D’Ausilio), Cicerelli (dal 28°s.t. Bruzzaniti), Forte (dal 28°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Cargnelutti, Celli, Di Noia.

Allenatore: Mimmo Toscano.

LECCO – (4-3-3) – Furlan, Battistini (k), Marrone (dal 34°s.t. Basili), Romani, Urso (dal 26°s.t. Bonaiti), Metlika, Mallamo (dal 26°s.t.Konatè), Zanellato (dal 26°s.t. Parker), Kritta, Duca (dal 43°s.t. Voltan), Sipos.

A disposizione: Dalmasso, Ferrini, Tanco, Pellegrino, Lovisa, Mihali, Furrer.

Allenatore: Federico Valente.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) e Stefania Genoveffa Signorelli (Paola).

Quarto ufficiale: Alessandro Silvestri (Roma 1).

VAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

AVAR: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Reti : 3°p.t. Donnarumma (CT); 18°p.t. Urso (LEC); 35° Sipos (LEC) su rigore; 41°p.t. autogol Marrone (LEC); 6°s.t. Ierardi (CT); 37°s.t. Duca (LEC).

note: Soldout al “Massimino” per questa gara di ritorno dei quarti di finale play-off di serie C. Unico spazio libero il settore “ospiti”, chiuso per il divieto di trasferta imposto ai sostenitori del Lecco.

Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Corbari, Lunetta, Rolfini (CT).

Diffidati: Jimenez, Miceli, Toscano (CT); Battistini, Kritta, Mallamo, Romani, Urso, Voltan, Zanellato (LEC).

Ammoniti: Mallamo (LEC); Pieraccini (CT);

Spettatori: 19.668

Prima tempo 2-2

1° sul cross di Jimenez… colpo di testa di Cicerelli che non impensierisce Furlan;

3° Catania in vantaggio: Jimenez lancia Casasola sul cui cross radente irrompe Donnarumma che sbatte il pallone in rete da due passi: 1-0 !

6° occasionissima Lecco: Duca supera in velocità Ierardi e si presenta tutto solo davanti a Dini ma il portiere rossazzurro sventa con un gran riflesso!

7° Cicerelli tenta il tiro a giro ma il pallone sibila fuori di pochissimo;

15° sul cross millimetrico di Cicerelli… Casasola sparacchia alle stelle;

16° sul disimpegno sbagliato della retroguardia ospite… Di Tacchio fila verso Furlan ma il portiere lo anticipa;

18° pareggio del Lecco: errore di Pieraccini subito sfruttato da Urso che batte Dini: 1-1 !

35° Lecco in vantaggio: dopo revisione al VAR… l’arbitro concede un calcio di rigore al Lecco per una trattenuta di Miceli su Battistini: dal dischetto Sipos batte Dini con lo scavetto: 1-2 !

41° pareggio del Catania: su cross dalla bandierina di Cicerelli… Marrone (autogol) devia nella sua porta nel tentativo di anticipare Ierardi: 2-2 !

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° Di Tachio protesta inutilmente per una trattenuta ai suoi danni in piena area;

47° punizione dalla distanza che Cicerelli calcia alta;

51° il primo tempo si chiude 2-2.

Secondo tempo 3-3

1° Duca scappa via sulla sinistra e costringe Dini a respingere di piede la sua conclusione da posizione decentrata;

6° gran gol di Ierardi : Catania in vantaggio: 3-2 ! Il numero 68 recupera palla sulla trequarti, s’invola verso l’area di rigore, fa sponda con Forte… effettua una finta sull’avversario e spedisce il pallone in rete con un preciso diagonale!

10° volata di Cicerelli che poi tira dal limite: Furlan allunga il pallone in angolo;

11° inutile protesta rossazzurra per un tocco di mani in area ospite;

15° girata alta di Mallamo;

16° nel Catania, D’Ausilio sostituisce un applaudito Jimenez;

19° D’Ausilio spreca da ottima posizione sull’assist di Casasola;

26° tripla sostituzione nel Lecco Zanellato, Mallamo e Urso lasciano Parker, Konatè e Bonaiti;

28° nel Catania, Bruzzaniti e Caturano e prendono il posto di Cicerelli e Forte;

34° nel Lecco, Basili prende il posto di Marrone;

37° pareggio del Lecco: sulla respinta della difesa rossazzurra… Duca lascia partire un gran tiro che bica Dini: 3-3 ! Ignorato un precedente tocco col braccio di Konatè;

40° nel Catania, Donnarumma e Casasola lasciano il posto a Raimo e Allegretto;

43° nel Lecco, Voltan sostituisce Duca;

45° Bruzzaniti… tutto solo… manda a lato;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° finisce 3-3. Il Catania accede alla semifinale play-off. Domenica prossima affronterà l’Ascoli in terra marchigiana con gara di ritorno al “Massimino” mercoledì 27 maggio.