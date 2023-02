Catania, domani si inaugura la Mostra di Lorenzo Maria Ciulla

A Piazza Scammacca fino al prossimo 17 marzo.

3' DI LETTURA

CATANIA. Verrà inaugurata domani, 17 febbraio alle ore 19 in piazza Scammacca a Catania, la mostra pittorica di Lorenzo Maria Ciulla, che si definisce “Pittastorie” e resterà visitabile sino al 17 marzo.

La mostra, dal titolo Il peso del mondo, è un percorso tra storie quotidiane che si trasformano in forme fiabesche, a volte surreali, sempre legate a colori e simboli della cultura siciliana.

Il peso del mondo resta in filigrana e si alleggerisce tra arabeschi e animali stilizzati: fatica, vecchiaia, sguardi torvi lentamente si trasformano sotto il tocco di un pennello sorridente che restituisce bellezza alla gravità. Intrecci vita e intrecci di colori condurranno gli ospiti dentro un mondo in cui la realtà e la fantasia si confondono, così come si confondono mondi e organismi, tempi e spazi, trascolorando gli uni negli altri.

Il vernissage costituirà il momento giusto per conoscere un tema a cui l’artista ha lavorato subito dopo un momento che per tutti ha segnato un “momento di pausa dal mondo”. Il suo estro oggi trova piena rappresentazione di sé nella città in cui è nato, Caltanissetta, e in un inedito spazio laboratoriale e conviviale: SpazioPitta. La casa dei bisnonni, nel cuore medievale dell’antico nucleo cittadino, è diventato il luogo in cui racchiudere esperienze di viaggi, incontri fortuiti, relazioni artistiche e umane.

D’altra parte, l’esperienza dei luoghi e la loro rigenerazione sta alla base del percorso di vita di Lorenzo Maria Ciulla che ha colto, tra gli altri, bellezza e crescita nel progetto di Piazza Scammacca, fondato da un collettivo di giovani, che ne hanno fatto luogo di aggregazione e arte, socialità e trasformazione.

Lo stesso Spazio Pitta si è andato plasmando, in questi ultimi duri anni del Covid, come una città nella città: vie, piazzette, nicchie e terrazzi richiamano la struttura urbana di un piccolo borgo dove è possibile vivere esperienze di ogni sorta tra arte, musica, sapori della terra e condivisione tra persone. Dalle mani di papà Michele e del figlio Lorenzo è sbocciato un centro culturale ed espositivo, un’idea semplice e spiazzante di felicità. Di questo brio naturale, di questo respiro consapevole e senza forzature, sono una testimonianza le opere di Lorenzo, figlie di un universo a colori dove si incontrano miti e leggende, paesaggi urbani e metafisici, terre arse e pianeti immaginari.

MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE

2011 “Architettura Proibita” – collettiva diffusa (Ragusa – Siracusa – Catania)

2015 “Senza nome” – personale (Club privato – Caltanissetta)

2017 “Amen” “Religione e religiosità nell’arte contemporanea” – collettiva (Ex Chiesa San Giovanni Battista – Gela)

2017 “ Face Story” Storia di un volto – collettiva (FOYER teatro Marconi – San Cataldo)

2017 “Bridges” Attraversamenti trasversali – collettiva (Palazzo Moncada – Caltanissetta)

2017 “Primitivo” – personale (Club “Ma Musica Arte” – Catania)

2017 “ FormaColore” – collettiva (Spazio espositivo d’arte contemporanea – Caltanissetta)

2017 “Love. L’amore nell’arte contemporanea” – collettiva (Galleria d’arte Civico 111 – Gela)

2018 “Eos” – collettiva (Sala Mazzone – Vittoria)

2018 “Buona la prima” – personale (Galleria d’arte Quadrifoglio – Ortigia)

2018 “Sicily Fest IV edizione” – collettiva (Brik Lane – Londra )

2019 “La vita è come un gioco” – personale (Fico EatalyWorld – Bologna)

2019 “La vita è come un gioco” – personale (Caffè concerto – Modena )

2019 “Nuovo Mondo” – personale (Art gallery – Fano)

2019 “Nuovo Mondo” – personale (Dimora degli artisti – Catanzaro)

2020 “Distinti Animali” – personale (Studio scultoreo privato, Caltanissetta)

2020 “Storie Pittate di vita e di muerte” (Tenuta Rasocolmo – Messina)

2022 “Gala d’arte” (Ex Convento del Ritiro – Siracusa)

2022 “ MNP” (Bassi Palazzo Nicolaci – Noto)