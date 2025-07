Catania, l’1 agosto si inaugura la nuova piazza dell’ex “Santa Marta”

Al posto dell’edificio di moderna fattura che copriva il palazzo settecentesco

CATANIA – Il primo agosto. È questa la data stabilita per l’inaugurazione della nuova piazza “ex ospedale Santa Marta” di Catania realizzata dalla Regione siciliana al posto dell’edificio di moderna fattura che copriva il palazzo settecentesco al culmine della salita di via di Sangiuliano, nella collina di Montevergine.

La piazza dell’ex “Santa Marta”

I lavori, voluti dall’allora governo presieduto da Nello Musumeci, avviati nella primavera 2023 e realizzati dal Genio Civile per poco meno di 1,3 milioni di euro, sono dunque giunti al termine restituendo un’ampia area non interrotta da piloni sovrastati da pannelli fotovoltaici, come previsto dal progetto iniziale, ma costellata di alberi ombrosi come le jacarande – 17 per l’esattezza, oltre due carrubi – come richiesto da buona parte della città, fontane e un viale in pietra lavica per accedere all’ex edificio che dovrebbe ospitare i locali della Sovrintendenza ai beni culturali.

“Superati i ritardi”

“Dispiace per i ritardi dovuti ad alcuni intoppi relativi ai contratti per gli allacci delle forniture elettrica e idrica – spiegano dalla direzione del Genio Civile -. Superate queste complicazioni, anche grazie all’impegno del sindaco Trantino, del dott. Sirna, direttore del Policlinico di Catania e dell’ingegner Florio del Comune di Catania, che ringrazio per il grande supporto, finalmente l’opera è pronta per essere consegnata alla città. Speriamo solo che i catanesi la apprezzino, la curino e la rispettino”.