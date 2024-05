Catania, incidente e feriti sulla Tangenziale: coinvolti diversi mezzi

Soccorritori sul posto

CATANIA – Sono almeno sette, forse otto, le vetture rimaste coinvolte in un maxi-tamponamento registratosi lungo la Tangenziale di Catania. L’incidente si è verificato nella tarda mattina in coincidenza dell’Asse dei servizi lungo lo snodo che porta a Siracusa.

L’impatto tra le auto ha causato diversi feriti (apparentemente non gravi): sul posto, si sono portate le ambulanze del 118 assieme agli agenti della Polizia stradale ed i Vigili del fuoco.

Inevitabili una lunga coda di automobili venutasi a creare lungo la carreggiata.

Proprio la Tangenziale etnea per la giornata di oggi era un’arteria particolarmente monitorata per via dell’esodo dovuto alle gita fuori porta in coincidenza del primo maggio.