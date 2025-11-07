Tir si ribalta sulla Statale: incidente e ferito nel Catanese

Intervenuto anche l'elisoccorso

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Violento incidente stradale autonomo questa mattina lungo la Strada Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia, direzione Biancavilla. Il conducente di un tir, che proseguiva in direzione Paternò, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta andando a sbattere violentemente contro il muretto laterale col guardrail abbattendone una porzione ribaltandosi poi fuori dalla sede stradale.

L’autista, un 66enne di Belpasso, è rimasto ferito. Fortunatamente nel momento in cui il mezzo pesante ha invaso la corsa opposta non ha coinvolto nessun altro veicolo proveniente dal senso contrario al suo. Sono stati alcuni automobilisti in transito, dopo avere assistito alla scena, a fermarsi e ad allertare i soccorsi per il malcapitato che è sempre rimasto cosciente.

Sul posto sono intervenute le ambulanza del 118. E a distanza di 500 metri dal luogo dell’incidente, proprio nello svincolo, è atterrato anche l’elisoccorso poiché le condizioni dell’uomo erano apparse gravi. Ad arrivare anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno agevolato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza il mezzo, e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò e della Stazione di Adrano.

Il personale sanitario, dopo aver provveduto ad estrarre dal mezzo il malcapitato ed avergli prestato le prime cure del caso, ha disposto che l’uomo fosse condotto all’ospedale Cannizzaro di Catania. Con l’ambulanza e non con l’elicottero poiché le sue condizioni non sarebbero apparse così gravi, come in un primo momento. Il traffico sulla Statale ha subito pesanti rallentamenti con la creazione di file chilometriche. Il transito da e per Catania è stato regolato a senso alternato.