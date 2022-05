Incidente sulla SS121: una ferita e traffico in tilt

Una donna è andata a sbattere contro il guardrail.

MISTERBIANCO – Una donna alla guida di una Panda è andata a schiantarsi contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla Strada Statale 121 in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo del Misterbianco. La dinamica è ancora da chiarire. La conducente è stata condotta in ospedale, non si conoscono le sue condizioni di salute. Il sinistro ha letteralmente paralizzato il traffico provocando pesanti rallentamenti per gli automobilisti.